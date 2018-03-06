Известная актриса театра и кино, одна из самых красивых киноактрис, ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева во время знакомств потенциальных женихов и невест делает уникальные выводы. Некоторые фразы за звездой можно записывать.

На одной из программ "Давай поженимся" невесту выбирали ветеринарному врачу. Первая невеста рассказала о своем бывшем муже. Мужчина начал изменять женщине вскоре после рождения их второго ребенка. По словам невесты, ее бывший, когда младшей дочке исполнился год, начал частенько задерживаться на работе. Он объяснял, что появилось много работы и приходиться задерживаться.

Женщину смущали участившиеся звонки. Она вынудила мужа признаться во всем. Оказалось, у мужчины на работе закрутился роман с молоденькой коллегой. Несмотря на то, что в семье росли двое несовершеннолетних детей, женщина решилась на развод со своим "трудоголиком".

"Мужики частенько прикрывают свой кобелизм трудоголизмом", - сделала вывод Лариса Гузеева.