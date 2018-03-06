СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

Неожиданная новость появилась об актрисе Ингеборге Дапкунайте. Только недавно стало известно о том, что Ингеборге стала матерью несколько лет назад, и они с мужем бизнесменом Дмитрием Ямпольским растят сына Алекса.

Дапкунайте и Ямпольский тайно поженились в 2013 году в Великобритании. Четыре года назад, когда актрисе уже было около 50, у них появился сын. Недавно Ингеборга показала своего малыша. Актриса тщательно скрывает свою личную жизнь, крайне редко делится подробностями.

Информацию о заявлении на развод с третьим мужем Дапкунайте не комментирует. "Московский комсомолец" узнал, что актриса подала в суд заявление на развод с третьим мужем еще в конце прошлого года. Якобы оно уже удовлетворено. Никаких официальных подтверждений этому нет. И Ямпольский не комментирует свою личную жизнь.

До отношений с Ингеборгой Дапкунейте, которая старше мужчины на девять лет, Дмитрий Ямпольский был женат на актрисе Олесе Поташинской. Они растили двух дочерей.