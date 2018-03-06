Решится ли судиться с Пелагеей подруга ее мужа-хоккеиста

Певицу Пелагею, ее мужа олимпийского чемпиона Ивана Телегина и его давнюю подругу Карину, поздравившую с победой на Олимпиаде поцелуем, уже несколько дней обсуждают в социальных сетях. В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

Сразу после Игр Иван Телегин отмечал свой день рождения, и в сеть попало фото поцелуя хоккеиста с неизвестной девушкой. Заговорили об изменах Телегина. А буквально через день Пелагея сопровождала мужа в Кремль на вручение госнаграды.

Певице задали вопрос о таинственной брюнетке, на что она ответила, что у нее в семье все хорошо. "А за поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем", сказала Пелагея. И этой фразой возмутила пользователей Интернета.

Карина Лебедева сначала промолчала. А потом объяснила, что давно знакома с Иваном и фото их поцелуя просто вырвано из контекста, - сообщает teleprogramma.pro.

"Сейчас массовая тенденция оскорблений. Просто, куда не посмотри, на любой странице столько негатива… в адреса людей, между собой в комментариях…", — написала Лебедева в соцсети и призвала недоброжелателей сначала разобраться в ситуации, а затем уже высказываться.