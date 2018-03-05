Цымбалюк-Романовская согласна разделить с Джигарханяном имущество

Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в понедельник, 5 марта, сделала серьезное заявление. Женщина согласилась поделиться с экс-супругом имуществом.

Сегодня адвокат Виталины Лариса Широкова продемонстрировала документы, которые полностью подтверждают законность и честность сделок по операциям с недвижимостью. В студии программы "Пусть говорят" юрист подчеркнула, что все вышеуказанные манипуляции были совершены до заключения брака между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской.

Широкова добавила, что ее подзащитная готова поделиться недвижимостью, однако необходимо соблюсти ряд условий. В частности, все действия должны производиться исключительно в интересах Армена Борисовича и с использованием всех документов.

Виталина в свою очередь вспомнила, как жила с Джигарханяном в крошечной подмосковной квартире в течение восьми лет. По ее словам, они не могли сделать в помещении ремонт, поскольку копили деньги на новое жилье и не имели временной жилплощади.