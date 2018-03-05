Дочь легендарного Майкла Джексона -19-летняя модель и актриса Пэрис Джексон прочно завоевала у публики эпитет «эпатажной особы». Откровенные наряды, вызывающие образы, отношения с девушками – наследница покойного короля поп –музыки привлекает внимание всеми доступными способами.

Наряд модели на церемонии и вручения «Оскар» шокировал общественность. Девушка прошлась по красной дорожке в открытом сексуальном платье и продемонстрировала множество татуировок. Зеленое платье от модного дома Versace, цвет волос а-ля сияющий блонд и синие контактные линзы не затмили огромного количества татуировок на теле юной звезды.

Кроме того, вырез на платье девушки «по самое нехочу» позволял рассмотреть нательную живопись даже в самых труднодоступных местах. По словам самой Пэрис, все ее татуировки имеют сакральное значение.