Лолита Милявская напомнила миру о дне рождения Бориса Моисеева

Борис Моисеев отпраздновал свой 64-й день рождения. Но коллеги и поклонники как-то не очень спешили с поздравлениями к артисту.

Ситуацию решила исправить Лолита Милявская и всем напомнить, какой сегодня день. В своем инстаграме Лолита написала: «Я хотела бы напомнить миру, что сегодня День Рождения Бори Моисеева! Я очень хочу, чтобы все, кто любит Борю и ценит его талант артиста, написали хоть пару строк в его ленту».

Фолловеры поблагодарили Лолиту за напоминание и откликнулись в ленте Бориса Моисеева с поздравлениями и теплыми пожеланиями. Поздравительный пост набрал более 5500 лайков.

В последнее время Борис Моисеев на сцену не выходит. Он восстанавливается после перенесенного инсульта. Помимо проблем со здоровьем, артиста настигли и финансовые трудности, сообщает Teleprogramma.