Директор группы "Аквариум" Максим Ланде подтвердил информацию о госпитализации музыканта, лидера коллектива Бориса Гребенщикова и о том, что он находится в реанимации в одной из больниц Санкт-Петербурга.

По сведениям разных СМИ, у Гребенщикова воспаление лёгких или проблемы с сердцем.

Максим Ланде призвал всех любопытных, как журналистов, так и общественность соблюдать приличия и не пытаться выяснить подробности болезни Бориса Гребенщикова, - передает радиостанция "Говорит Москва". По мнению директора "Аквариума", если кого-то беспокоит сейчас здоровье Гребенщикова, лучше всего сходить в церковь, помолиться за его здоровье, поставить свечу.

Друг Гребенщикова режиссёр Виктор Тихомиров рассказала "КП", что музыкант был госпитализирован 3 марта с воспалением лёгких, находится в сознании.

Гребенщиков недавно гастролировал на Урале. На 16 марта концерт группы "Аквариум" запланирован в Санкт-Петербурге, 18 марта — в Москве.