В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре

Балерина Анастасия Волочкова проводит выходные со своим возлюбленным Михаилом, о чем подтверждает в Инстаграм. В субботу, 3 марта, пара с утра побывала в мужском монастыре в подмосковной Истре и в храме.

Анастасия описала, как они с Михаилом провели субботний день. Ново-Иерусалимский храм находится недалеко от Москвы, на Истре. С утра в субботу можно доехать быстро. Недавно эту святыню отреставрировали и в монастырь приезжают тысячи паломников. "Сегодня у нас с Мишей день посещения святых мест. В Ново-Иерусалимском монастыре мы уже не впервые. И очень любим приезжать сюда вдвоем. Красиво здесь очень. А по пути домой заехали в храм Покрова Пресвятой Богородицы",- рассказала артистка и добавила: "Помолились за всех".