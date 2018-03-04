В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре
4 марта 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова проводит выходные со своим возлюбленным Михаилом, о чем подтверждает в Инстаграм. В субботу, 3 марта, пара с утра побывала в мужском монастыре в подмосковной Истре и в храме.
Анастасия описала, как они с Михаилом провели субботний день. Ново-Иерусалимский храм находится недалеко от Москвы, на Истре. С утра в субботу можно доехать быстро. Недавно эту святыню отреставрировали и в монастырь приезжают тысячи паломников. "Сегодня у нас с Мишей день посещения святых мест. В Ново-Иерусалимском монастыре мы уже не впервые. И очень любим приезжать сюда вдвоем. Красиво здесь очень. А по пути домой заехали в храм Покрова Пресвятой Богородицы",- рассказала артистка и добавила: "Помолились за всех".
Некоторые подписчики, увидев Настю в храме в джинасах, бросились ее критиковать. А поклонники поддержали: "Церьковь как раз для того, что бы люди из грешников становились нравственными. Это больница для лечения душ. и исправление грехов «Вефезда» так написано в Священном писании. А судить людей мы не можем, так, как сами с грехами, Смотреть прежде на себя нужно пред Богом каждый за себя отвечать будет" (Орфография сохранена).
Напомним, Взорванный фашистами в годы оккупации монастырь предстал почти в том самом виде, каким он был отстроен более трех веков назад.
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