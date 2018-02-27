Не только поклонники, но и музыканты уверены - в песнях Варум звучит не ее голос

Сначала о том, что в песне «Все в твоих руках» обе партии – и за себя и за Анжелику Варум - на самом деле спел Агутин, заговорили поклонники звездной пары. На YouTub есть ролики, авторы которых понижают голос Варум на два тона и получают голос ее не менее звездного мужа.

А вот на примере песни «Художник, что рисует дождь» уже музыкант Нейромонах Феофан показал, что при минимальной обработке голос Варум становится голосом Агутина один в один. И не только по тембру, но и по интонациям и манере исполнения.

В том, что оба исполнителя врут уверен и Андрей Малахов. А социальной сети он написал: «Агутин и Варум морочат нам головы. Звукорежиссер программы говорит, что это так и есть!!!!»

Агутин в интервью известному youtubблогеру ответил, что он тут совершенно ни при чем. Он объяснил, что первая песня была записана в 1997 году, а вторая — еще в 1991-м, когда он не был знаком с Варум. «Я сам когда в первый раз это услышал, опупел», — сообщил музыкант. Агутин сказал, что он бы даже сам поверил, что на записи звучит его голос, если б не знал, что эту песню он не пел.

Агутин также объяснил, что манера исполнения Варум так похожа на его, потому что «песня моя, и певица замечательно подражает манере автора». Возможно это и так. Но вот песню «Художник, что рисует дождь» написал вовсе не Леонид Агутин. А как быть с совпадением тембров? «Ничего не поделаешь, друзья, некоторые явления не подвластны человеческому пониманию, они просто существуют», - сказал известный музыкант.

С этим трудно поспорить, но в такие совпадения верится с трудом, когда люди с одинаковым тембром не музыканты c разных континентах, а муж и жена.