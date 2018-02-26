Ксения Бик рассказала о битве за наследство и опровергла обвинения в смерти мужа

В интервью программе "Ты не поверишь" Ксения Бик рассказала, что старается примириться со смертью любимого человека и не обращать внимания на злые языки, которые периодически обвиняют ее в кончине Марьянова.

Дипломированный психолог понимает, что абсолютно всем нравиться у нее не получится. "Сейчас желаю людям, которые говорят про меня гадости, обрести простое человеческое счастье", — заявила Ксения.

Бик надеется, что борьба за наследство будет честной. Артист ушел из жизни так скоропостижно, что не успел оставить завещание. В связи с этим его родственники будут самостоятельно делить имущество. Раздел будет происходить между отцом актера, его сыном от первого брака, второй супругой и дочерью. Бик понимает, что из-за наследства между всеми претендентами может разразиться самая настоящая война. Однако она не планирует принимать участие в скандалах.