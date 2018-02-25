Молдавская группа выступит на «Евровидении» с песней Филиппа Киркорова
25 февраля 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров будет участвовать в конкурсе «Евровидение-2018», который в этом году пройдёт в Португалии. Звезда отечественной эстрады станет продюсером молдавской группы DoReDos, выигравшей национальный конкурс.
Киркоров приехал в Молдавию, чтобы поддержать группу Doredos в национальном отборочном туре «Евровидения». Коллектив исполнил песню Киркорова под названием My Lucky Day («Мой счастливый день») и получил высшие баллы от жюри. После победы песни Киркорова с поп-королем эстрады встретился президент страны Игорь Додон. «Я уверен, что „DoReDos“ достойно представит нашу страну на „Евровидении“ в Португалии, продолжив серию своих успешных выступлений», — приводит слова президента ТАСС.
Фотографией с исполнителями и президентом Молдовы Игорем Додоном поп-король поделился в своем Instagram. Как отметил продюсер, теперь начинается самое интересное — работа над новым номером, который будет готовиться с чистого листа, и дал обещание не подвести.
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