Валерий Сюткин вот уже 25 лет счастлив в браке с супругой Виолой. Он не устает признаваться избраннице в любви, радует ее многочисленными подарками и всегда подчеркивает, что ему очень повезло в личной жизни. А вот о прошлых неудачных союзах он жалеет, говорит о них с неохотой, почти не вспоминает и считает их ошибками молодости.

«Прежние браки - это не то. Семьи, которые создавались в 70-80-е годы, существовали по другим правилам игры. Тогда нужно было просить руки девушки после первого свидания, иначе стыдно было с ней вместе вечер провести. Только до поцелуев дошли - и родители девушки сразу спрашивали: какие у тебя намерения? Так я два раза и женился», - посетовал Сюткин в интервью для Woman's Day.

От предыдущих отношений у артиста есть двое детей, и они прекрасно общаются с отцом. Елена и Максим самостоятельно многого добились в жизни, и это вызывает гордость у Валерия. «Я своих детей поддерживаю до 18 лет, потом делаю им хороший подарок, автомобиль, например. А после этого выпускаю в жизнь, и они всего добиваются самостоятельно. Да, это жестоко, но необходимо», - похвастался мужчина.

Сюткин старается не ограничивать детей и ничего им не навязывать. Каждый из них совершал свои ошибки, самостоятельно выбирал профессию и устраивал личную жизнь. Зато теперь им есть чем гордиться.