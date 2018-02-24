Ирина Салтыкова призналась, что роман с женатым олигархом был лучшим в ее жизни

Певица Ирина Салтыкова никогда не скрывала, что вниманием мужчин не была обделена, однако она не привыкла размениваться на непродолжительные романы. Она не выкладывает в социальных сетях совместные фотографии с ухажерами, считая, что это может испортить ту романтику, которая должна быть в отношениях.

В телевизионном эфире Салтыкова призналась, что долго встречалась с бизнесменом, у которого была другая семья. Сейчас артистка считает те отношения лучшими в своей жизни. Она рассказала, что после неудачного замужества долго не могла прийти в себя и отказывалась от любых романтических предложений.

Но все изменилось через четыре года после развода, когда артистка познакомилась с крайне обеспеченным мужчиной, который сумел покорить ее сердце. «Он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей», - вспомнила артистка.

По словам Ирины, роман с олигархом закончился из-за глупости. После этого у нее был лишь один серьезный роман, но поклонник больше ценил популярность звезды, нежели ее саму.

Сейчас сердце Салтыковой несвободно, она встречается с человеком, с которым надеется обрести женское счастье на всю жизнь. «Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», - поделилась артистка с телезрителями.