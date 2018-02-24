Внешность сына Кристины Орбакайте изумила поклонников певицы
24 февраля 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица Кристина Орбакайте в минувшую пятницу продемонстрировала подписчикам новую фотографию с младшими детьми. На снимке запечатлена счастливая мать, ее сын Дени и дочка Клавдия.
Девятнадцатилетний молодой человек живет в Лондоне, а к маме приезжает лишь на каникулы. В этом году Дени Байсаров решил отдохнуть вместе с родными в Альпах. На одном из фото отчетливо видно, как вырос юноша – он стал значительно выше своей знаменитой матери.
Издалека Кристина и Дени, по мнению подписчиков певицы, выглядят практически ровесниками. Некоторые фолловеры заметили также, что юный красавец стал очень похож внешне на своего старшего брата Никиту.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кристина Орбакайте отозвалась о музыкальной карьере Ольги Бузовой