Внешность сына Кристины Орбакайте изумила поклонников певицы

Знаменитая певица Кристина Орбакайте в минувшую пятницу продемонстрировала подписчикам новую фотографию с младшими детьми. На снимке запечатлена счастливая мать, ее сын Дени и дочка Клавдия.

Девятнадцатилетний молодой человек живет в Лондоне, а к маме приезжает лишь на каникулы. В этом году Дени Байсаров решил отдохнуть вместе с родными в Альпах. На одном из фото отчетливо видно, как вырос юноша – он стал значительно выше своей знаменитой матери.

Издалека Кристина и Дени, по мнению подписчиков певицы, выглядят практически ровесниками. Некоторые фолловеры заметили также, что юный красавец стал очень похож внешне на своего старшего брата Никиту.





