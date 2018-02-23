Настасья Самбурская выложила видео, как ее ударил по лицу Виктор Дробыш

Сразу предупредим, актриса и продюсер Настасья Самбурская и Виктор Дробыш устроили розыгрыш. Самбурская опубликовала в своем Instagram видео, на котором Дробыш бьет ее по лицу, она падает на пол. Просмотрев видео до конца, ясно, что это розыгрыш.

На видеозаписи Самбурская бежит по коридору за известным музыкантом и просит у него 500 рублей. Неожиданно Дробыш повернулся к певице и дал пощечину, приговаривая, что петь под фонограмму нельзя.

Поклонники телеведущей и актрисы поделились на два лагеря. Часть не оценили юмор Насти, а другие не могут остановиться от смеха. "Не смешно", "Перебор", "Раньше норм была. Сейчас кривляка", "Ржач конечно. Спасибо", "Ржу второй день", - пишут в комментариях.