Юрий Антонов напугал поклонников признанием о состоянии своего здоровья

В понедельник, 19 февраля, знаменитому российскому музыканту Юрию Антонову исполняется 73 года. Певец заставил поклонников переживать, рассказав о нынешнем состоянии своего здоровья.

Артист признался, что в молодости, как и многие его приятели, был уверен, что всегда будет здоровым и полным сил, однако с возрастом у всех начинают проявляться болезни. Оказалось, что недавно у Антонова были большие проблемы с вестибулярным аппаратом, передает портал teleprogramma.pro. Эти сложности не позволили певцу в течение некоторого времени работать над новым альбомом.

Кроме того, Юрий Антонов отметил, что очень расстроен из-за недопуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2018 года, поскольку это является унижением на государственном уровне. Он добавил, что подобные переживания также сказываются на его здоровье, передает kp.ru.