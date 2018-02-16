Елена Захарова рассказала о жестокости бывшего мужа после кончины дочери

Знаменитая российская актриса Елена Захарова шокировала поклонников рассказом о своей жизни после смерти маленькой дочки. Восьмимесячная Анна-Мария скончалась в 2011 году из-за вирусной инфекции.

Актриса Елена Захарова призналась, что вымолила свою вторую дочку

Ранее было известно, что почти сразу после трагедии от артистки ушел ее гражданский супруг Сергей Мамонтов. Однако в ходе программы "Судьба человека" Елена призналась, что ситуация была еще хуже. Выяснилось, что не прошло и 40 дней после смерти ребенка, а мужчина уже потребовал, чтобы Захарова забрала из квартиры все вещи малышки – он хотел поскорее начать сдавать жилплощадь.

Более того, актриса призналась, что у нее были непростые отношения с матерью экс-возлюбленного. Она подчеркнула, что женщина постоянно контролировала своего сына, вследствие чего в какой-то момент нормальная семейная жизнь стала невозможна.