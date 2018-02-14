Поклонники не узнают постаревшего гардемарина Харатьяна

Поклонники не узнают 58 летнего гардемарина. Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян сильно постарел. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

Фото известного актера вместе с футболистом московского ЦСКА Игорем Акинфеевым появилось в Instagram одной из стюардесс. Она сфотографировалась со звездами на борту лайнера. По мнению одних комментаторов, знаменитый актер значительно не то, чтобы постарел, а именно «одряхлел».

Сам Дмитрий Харатьян относится к своему возрасту философски, как к неизбежной данности. Он продолжает сниматься в фильмах, старается заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А в ближайшее время российские зрители увидят его в новой части всеми любимого фильма “Гардемарины”, где Харатьян сыграет роль постаревшего Алеши Корсака.