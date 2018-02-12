Источник: Евгений Осин пятый день находится без сознания

В СМИ появилась информация о плачевном состоянии здоровья певца Евгения Осина. Близкие известного российского артиста рассказали, что мужчина уже в течение пяти дней находится без сознания.

Источники отмечают, что у Осина постоянно происходят срывы, вследствие чего он снова и снова начинает пить. Есть данные о том, что никаких положительных сдвигов в его состоянии нет, более того, якобы он в течение некоторого времени не может встать с кровати и никого не узнает, передает портал Dni.Ru.

Напомним, ранее сообщалось, что певцов Евгения Осина и Криса Кельми направили на реабилитацию в центр, пребывание в котором обходится в баснословную сумму – около 800 тысяч рублей в месяц.