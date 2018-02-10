Российский политик Ирина Хакамада на днях сделала важное признание. По словам женщины, в ее жизни был очень непростой период, когда ей необходимо было работать и лечить "особенную" дочь от рака.

Выяснилось, что в 2004 году, когда Хакамада баллотировалась на пост президента России, у ее дочки Маши, родившейся с синдромом Дауна, диагностировали онкологию. Ирина подчеркнула, что перед ней не стоял вопрос о завершении политической карьеры, поскольку ее очень поддерживал супруг. Мужчина заявил, что поможет ей, а силы и энергия для решения всех проблем появятся в процессе работы.

В ток-шоу "Пусть говорят" Хакамада также отметила, что никогда не стеснялась своей дочери, более того – политик всегда считала, что Маша является красивой и общительной девушкой, которую нет нужды скрывать от людей.