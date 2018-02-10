"У вас не хватит денег, чтобы меня купить"- ответила Катя Семенова на обвинения

Звезда 80-х Екатерина Семенова жестко отреагировала на обвинения в продажности. Недавно певица дала откровенные интервью в нескольких передачах, и пользователи сети поспешили упрекнуть ее в том, что она неплохо заработала.

Катя Семенова уже не выступает на сцене, но иногда принимает участие в различных телевизионных шоу. Певица очень откровенно рассказывает о своей жизни – о туберкулезе, которым она заболела много лет назад, о предательстве супруга, которого она так и не смогла простить, о смерти своих родителей. Может быть поэтому среди подписчиков находятся и те, кто считает, что личные вещи она рассказывает на телевидении исключительно за большие деньги. Артистка не смогла промолчать: «Вы хотите предложить мне деньги? Девушка, меня купить очень дорого! Думаю, даже у вас не хватит. Давайте не будем ссориться, а просто простимся по-доброму».

В основном же пользователи поддерживают Екатерину. Они считают, что певица всегда честна перед людьми, не любит лукавить и не терпит обмана. Именно поэтому она так и не смогла простить супруга Михаила, который ушел к другой женщине. «Он платил ей деньги. Ей хотелось больше. Я все ему переписала. И машину, и мотоцикл, и дачу», - цитирует «СтарХит» одно из интервью.