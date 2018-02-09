"Настя, откройте глаза, он же альфонс!"- призывают пользователи Сети Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова выложила в социальной сети очередное совместное фото со своим бойфрендом. Но снимке пара выглядит как-то слишком скованно, да и к тому же явно заметен диссонанс между гламурной балериной и молодым человеком совершенно непримечательной наружности.

Многие пользователи сразу отметили, что кавалер Анастасии Волочковой не является достойным мужчиной. Некоторые подписчицы заявили, что его зовут Михаил, и этот товарищ зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств. Там он писал, не скрывая, что ему нужна обеспеченная женщина, которая бы его содержала. Интернет-пользователей поразило, как после романов с бизнесменами и артистами балерина связалась с альфонсом сомнительной репутации.

«Скромнее надо быть Настя, скромнее, а то уведут такого роскошного крепостного», «Насть ну не пиарь этого бича, по нему же видно что он приживалец и шаромыга, ты женщина-то еще не потеряна, бросай пить, уважай себя -и самое главное спорт!», - советуют фолловеры Волочковой.

Были и те, кто абсолютно не верит в этот «распрекрасный» роман светской львицы с завсегдатаем сайтов знакомств, а считает все это очередным пиаром и выдумкой одинокой женщины. «Пиар с прислугой не комильфо....», «Анастасия пример того, как можно расстарались своё изначальное преимущество по глупостям и мелочам. Ведь все было, и красота, и слава, и деньги и любовь. А сейчас все какое то «картонное». Ну не тратят столько сил счастливые люди, чтобы доказать, что они счастливы.. Просто живут без постановочных фото, без эпатажа. Я думаю когда хозяйка странички станет реально счастливой - это будет тихо-тихо и без комментариев» - написали ей поклонники.