Голливудский актер Алек Болдуин перенес сложнейшую операцию

Всемирно известный голливудский актер Алек Болдуин накануне перенес сложную операцию. О предстоящем хирургическом вмешательстве поклонникам рассказала беременная супруга знаменитости Хилари.

Оказалось, что Болдуину было необходимо срочно заменить поврежденный тазобедренный сустав на искусственный имплант, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Впоследствии женщина написала на своей страничке в соцсети, что операция прошла успешно. Согласно последней информации, 69-летний Алек Болдуин, который в скором времени станет отцом в пятый раз, чувствует себя хорошо и начинает восстанавливаться.