Телеведущая Алла Михеева сама себя поздравила с днем рождения

Телеведущая Алла Михеева сегодня отмечает день рождения. Аллочке, начальником которой на Первом канале является Иван Ургант, исполнилось 29 лет. Теледива первой поздравила себя со своим днем рождения, опубликовав фото с прикрытой руками грудью.

"Это я. И мне сегодня 29", - подписала снимок Михеева. В программе Ивана Урганта в рубрике "Острый репортаж" Аллочка обычно веселая хохотушка. Многие даже критикуют ее образ. Но большинство телезрителей считает Михееву талантливой. Алла еще работает в театре "БУФФ". Летом артистка прошла обучение в США в школе кинематографа, - сообщает teleprogramma.pro.

Про Аллу Михееву можно сказать: красавица, спортсменка, активистка.