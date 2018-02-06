Ирина Салтыкова показала, как ее мама выглядит в 81 год

Певица Ирина Салтыкова опубликовала фотографию со своей мамой. Аристка, у которой взрослая дочь, Алисе Салтыкой 30 лет, сама выглядит очень молодо, а мама просто удивительная женщина. Больше 60 маме Ирины дать невозможно.

"Выглядит супер! Здоровья и счастья вам обеим! Теперь понятно всё дело в хороших генах", "Ну теперь понятно почему вас молодость не отпускает. Это семейное!", "...вообще бы ей дала 50 отлично выглядит ваша мама, Ирина", - отмечают в комментариях к фото Ирины Салтыковой и ее мамы.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)Фев 5, 2018 в 7:20 PST

Теперь Ирине Салтыковой можно поверить, что она не обращалась к пластическим хирургам.

Напомним, 51-летняя Ирина Салтыкова принимала участие в теле-программе "Без страховки" и получила за свое выступление самую высокую оценку и комплимент от знаменитого тренера по художественной гимнастике Ирины Виннер-Усмановой.