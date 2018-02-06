Сын Сенчуковой и Рыбина затмил голливудскую звезду Джонни Деппа

19-летний красавец – сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой покорил женские сердца пользователей Instagram. Василия Рыбина назвали российский Джонни Деппом. Некоторые начали говорить, что он выглядит круче признанного секс-символа и не понимают, почему он до сих пор не стал звездой модельного бизнеса, ведь для этого у него есть все данные.

Кстати фото в социальной сети опубликовала именно Наталья Сенчукова. «Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах. А мы вдвоем сидим и по нему скучаем», - написала певица. Сенчукова и Рыбин никогда не прятали своего ребенка от глаз заинтересованной общественности. «Случайно наткнулась на публикацию о том, что известные люди боятся всем показывать своих близких. Мы же своего сына Василия решили фотографировать уже с двухмесячного возраста и в результате вырос прекрасный парень, общительный и открытый», - признается Сенчукова.

В комментариях к фото было столько восторженных эпитетов, столько ахов и вздохов, а некоторые дамы решили сразу взять быка за рога и предложили юному красавчику свои руки и сердца. Однако сердце самого Василия уже давно занято, с 15 лет он встречается с девушкой по имени Дарья.

Что касается карьеры, то в одном из интервью Сенчукова рассказывала, что их с Виктором сын решил продолжить семейное дело. Кроме учебы на режиссерском факультете, Рыбин-младший увлекается рок-музыкой и каратэ.