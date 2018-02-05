Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Певица, бывшая солиста группы "Мираж" Наталия Гулькина показала своих взрослых сына и дочь. По признанию Натальи, она рано вышла замуж и в 20 лет уже стала мамой.

До семи лет Наташа жила с бабушкой в Венгрии. А перед школой ее привезли в Москву. Девочкой она росла активной, занималась во всех кружках, пела, танцевала. Играть на гитаре научилась сама. Гулькина с гордостью вспоминает, как старшеклассники приглашали ее на свои вечера выступать. Специального музыкального образования у Наталии не было.

По совету тети после восьмого класса она пошла учиться на связиста. Уже во взрослом возрасте окончила ГИТИС.

Когда Наталье было 22 года, а сыну Леше только два месяца, Гулькину пригласили в "Мираж". Работа была интересной, сцена завлекала. Малыша оставляла маме и бабушке, а сама уезжала на несколько дней. Леша плакал без мамы, просил не уезжать. "Уезжала на гастроли надолго. Леша хватал за ногу — мамочка не уезжай. Зато я привозила ему игрушки. Это была попытка откупиться", — рассказала Наталья Гулькина в программе "Когда все дома". Но подросшего сына певица брала с собой на гастроли. С мамой Леша побывал во многих российских городах.

Сейчас Алексею 33 года. Молодой человек хочет снимать кино. Знаменитая мама во всем поддерживает сына.

Дочь Яна - плод любви певицы и хореографа Сергея Мандрика. На момент рождения дочери гастролей у Наталии стало меньше. Но подарками звезда баловала дочь, как и сына, - сообщает teleprogramma.