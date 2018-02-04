Аскольд Запашный не прошел фейс-контроль и дресс-код тульского ночного клуба

Народного артиста России Аскольда Запашного не пустили в ночной клуб в Туле потому что «лицом не вышел». Когда дрессировщик с друзьями решили поужинать в одном из заведений города, компанию сначала попросили раздеться, потом предложили внести депозит в 5 тысяч. рублей.

«И при этом девушка на нас так смотрела, как будто у нас на лицах было написано, что у нас нет пяти тысяч рублей», - рассказал Аскольд Запашный телеканалу 360. А затем, охранник клуба неожиданно попросил их покинуть заведение, объяснив, что «в заведении работает фейс-контроль и дресс-код». Известные гости были в недоумении. «Лицом не вышел», — иронизировал артист.

Запашный признался, что он часто путешествует и посещает заведения в Нью-Йорке, Монте-Карло, где его всегда пропускали. В итоге он попросил сотрудника безопасности передать своему руководству, что они не пропустили Аскольда Запашного.

«Через десять минут директор нашла мой телефон, отзвонилась. Мы уже были в другом ресторане, сидели и смеялись. Она позвонила, начала извиняться. Все спихнула на охранника, сказала, что он не понял, заставила его по телефону передо мною извиняться. А потом мне еще до ночи SMS приходили с просьбой посетить их», — сообщил Аскольд Запашный.