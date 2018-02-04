Ума Турман призналась, что Харви Вайнштейн приставал к ней с 1994 года

Скандал вокруг американского кинопродюсера Харви Вайнштейна набирает обороты. Теперь в домогательствах его обвинила одна из самых известных актрис современности, муза Квентина Тарантино Ума Турман.

Согласно последней информации, впервые Вайнштейн начал приставать к артистке после картины "Криминальное чтиво", которая была создана в 1994 году. Турман призналась изданию The New York Times, что в ходе одной из встреч продюсер разделся и позвал ее в сауну, однако получил жесткий отказ.

Впоследствии актриса встретилась с мужчиной в Лондоне, где деятель кино якобы пытался принудить ее провести с ним ночь. После очередного отказа Харви Вайнштейн пообещал испортить карьеру Умы.

Адвокаты кинопродюсера, однако, утверждают, что их подзащитный действительно пытался флиртовать с Турман, однако, осознав, что она не настроена на романтические отношения, он извинился перед ней за свое поведение.