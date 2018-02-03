Эвелина Бледанс показала стройную фигуру в открытом купальнике

Эвелина Бледанс в своём Instagram недавно разместила фото, на которых она запечатлена в откровенном купальнике. Звезда сама отметила, что в её возрасте неприлично демонстрировать свою фигуру в открытых бикини.

Сейчас она отдыхает с сыном Семеном на Бали. Под одним из фото Бледанс оставила шутливый комментарий, в котором спросила поклонников: а до какого возраста женщине вообще считается приличным фотографироваться в бикини?

Подписчики знаменитости положительно отреагировали на эту публикацию, подчеркивая, что Бледанс отличается идеальной фигурой. Также комментаторы считают, что нужно ориентироваться не на возраст, а на внешний вид.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Фев 2, 2018 at 3:22 PST