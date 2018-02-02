Перемены во внешности Ларисы Долиной потрясли поклонников

Юлия Началова недавно на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой была запечатлена Лариса Долина. Многие фанаты удивились фигуре 62-летней певицы, которая посетила день рождения крестницы.

Лариса предстала на фотографии в облегающем красном платье, дополнив свой образ стильными очками и украшениями. Поклонники отметили, что она похудела и помолодела, сообщает "Телепрограмма". "Долина отлично выглядит для своих лет, хоть и без макияжа", - отмечают фанаты.