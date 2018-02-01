Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын российского актера и режиссера Армена Джигарханяна позволил себе озвучить замечание по поводу внешнего вида Виталины Цымбалюк-Романовской. Это произошло в рамках телевизионной программы.

Бывшая жена артиста появилась на ток-шоу "Пусть говорят" в черном платье из гипюра. Наряд с глубоким вырезом подчеркнул стройную фигуру пианистки. Степан Джигарханян не смог удержаться от комментария, отметив, что Виталина Цымбалюк-Романовская теперь имеет полное право демонстрировать больше обнаженного тела, поскольку является свободной женщиной.

Экс-супруга народного артиста России ответила, что выбрала бы это платье для съемок в любом случае, а ее развод не является причиной для смены стиля.