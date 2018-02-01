Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

В сети появилась очередная видеозапись, на которой запечатлена маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На сей раз поклонники смогли увидеть, как Лиза в пуховом комбинезоне катается с горки.

Многие отмечают, что малышке очень повезло – ей не приходится идти на детскую площадку, чтобы наслаждаться зимними забавами. Лиза Галкина просто выходит во двор дома своих родителей. В ролике отчетливо виден настоящий дворец, в котором живет юная принцесса.

Подписчики Максима Галкина не могли не заметить, что крошка растет очень любознательной и активной. Она самостоятельно спустилась со снежной горки прямо в сугроб и пришла в восторг от подобного развлечения.