Певица Виктория Дайнеко несколько лет боится черной магии. Артистка еще до замужества и рождения дочки поселилась в квартире на Кутузовском проспекте. И уже с того момента к ее персоне появилось какое-то странное повышенное внимание: соседи жгут церковные свечи рядом с ее дверью, подсыпают пепел в почтовый ящик с номером квартиры Вики.

По мнению Дайнеко, недоброжелатель не один. Как считает певица, неизвестные проводят обряды черной магии в подъезде ее дома.

Какое-то время Виктория расслабилась и пожила спокойно. Это было, когда в квартире шел ремонт, а Виктория с дочкой жила в съемном жилье за городом.

Певица вернулась в обновленную квартиру, но страхи ее продолжаются. Виктория Дайнеко так переживает за свою дочь, что ни разу не показала личико девочки и не назвал имя малышки.

А дом свой певица очень любит, с любовью обустраивает свою квартиру. "Иногда мне кажется что я никогда не остановлюсь трудиться над уютом дома. Всегда в поиске чего-то, исправляю, переставляю, меняю, ремонты бесконечные, перепланировки, потом снова доработать, добавить, убавить и это какая-то вечная заноза в одном месте", - рассказала певица.