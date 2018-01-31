Поклонники беспокоятся за здоровье актера Александра Домогарова. Домогарова увидели не в театре или на экране. Фотографию с 54-летним актером опубликовала певица Катя Лель. Вот Катю-то узнали все и наделали ей массу комплиментов. А внешний вид Александра Домогарова смутил общественность.

"Прекрасный актер, красавец, но видимо болеет!", "Катя выглядит исключительно хорошо, а вот Домогаров...одутловатое лицо...и ощущение, что с зубами проблема..", "Лично я Домогарова увидела в кинотеатре в "Большом", после долгого перерыва и тоже не узнала, пока не прочла титры! Это просто констатация факта", - пишут в комментариях к фото.

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)Янв 29, 2018 at 6:30 PST

Певице Кате Лель пришлось дать ответ: "Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моём аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!"