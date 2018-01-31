"Вторая молодость" семьи Маликовых, трогательное фото появилось в Сети

Трогательное семейное фото семьи Дмитрия Маликова появилось на страницах на социальной сети. Супруга певца опубликовала снимок, где17-летняя дочь пары - Стефания и держит на руках своего новорожденного брата. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери. Лицо ребенка скрывает смайлик.

Елена также написала о своей жизни, рассказав, что она сама росла в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда ей исполнилось 20 лет, внезапно скончалась ее мама, а затем и отец. «От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась – я встретила Диму. Благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наши чудесные дочь и сын..." – рассказала поклонникам Елена Маликова.

Елена убеждена, что "семья – это команда, где один – за всех, и все – за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!"

Многочисленные подписчики пожелали чете Маликовых счастья и любви и порадовались за них, потому что «дети - это вторая молодость».