Ольга Бузова прокомментировала пышную свадьбу своего бывшего мужа

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова весьма жестко высказалась о пышной свадьбе своего экс-супруга. Футболист Дмитрий Тарасов накануне устроил торжество в одном из столичных отелей.



На вечеринке присутствовали самые знаменитые молодые артисты российской эстрады, в частности, T-killah, Олег Майами, и многие другие. На сцене для гостей выступали Николай Басков, Светлана Лобода и Бьянка.

Бывшая жена спортсмена Ольга Бузова в комментариях к одному из постов в социальной сети Instagram отметила, что ее страшно веселит вся эта ситуация. Звезда подчеркнула, что Дмитрий и Анастасия являются посмешищем для всей страны и даже для их собственных "друзей", передает "СтарХит".