Антон Табаков принял важное для себя решение

Актер, работавший в ресторанном бизнесе, Антон Табаков принял важное решение. Табаков занимался ресторанным бизнесом в Москве. А его жена с двумя детьми живет уже семь лет во Франции.

Всего у Антона Табакова четверо детей. Старший Никита - сын от брака с актрисой Екатериной Семеновой. Дочь Анна родилась в браке с Анастасией Чухрай. Старшие дети сейчас живут в Англии.

Третья супруга Антона Табакова родила ему двоих детей, и семья переехала в Париж. Антон несколько лет жил на две страны. Работал в Москве, развивал свои рестораны, и летал в Париж к жене и дочкам Антонине и Марусе. Но жить на два города сложно, не то что на две страны, да еще и контролировать бизнес. Антон решил оставить рестораны и воссоединиться с семьей.

Старший сын знаменитого актера, худрука МХТ Олега Табакова окончательно распрощался с предпринимательством в основном ради детей. Он объявил себя безработным. Зато находится рядом с любимыми женой и детьми.

"У младшеньких сейчас такой возраст, когда им требуется особое внимание родителей", – рассказал Табаков-средний. По его словам, в Париже Антонина ходит в школу, Маруся – в детский сад. "Каждую свободную минуту проводим вместе: готовим, читаем, разговариваем обо всем на свете... Я поменял приоритеты – теперь семья для меня на первом месте", - цитирует безработного экс-ресторатора и экс-актера "СтарХит".

57-летний Антон отметил, что первые деньги заработал в возрасте шести лет - впервые снялся в кино и получил гонорар.

Антон Табаков окончил ГИТИС на курсе у Андрея Александровича Гончарова. Работал в театрах "Современник" и "Табакерка".

В детстве часто снимался в кино. Он сыграл главного героя в картине "Тимур и его команда". Однако после такого успеха он оставил кинематограф, отошёл от искусства и занялся ресторанным бизнесом.