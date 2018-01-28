Как Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов

Татьяна Устинова стала участницей передачи "Привет, Андрей!". Сын писательницы рассказал, как его матери удалось похудеть почти на сто килограммов: " мама ничего не ест".

Из-за лишнего веса у Татьяны Устиновой начались проблемы со здоровьем - одышка, отеки, проблемы со сном. Однажды она упала в обморок прямо на улице. Боясь за своё здоровье, женщина взяла себя в руки.

Сын Тимофей Он добавил, что у мамы железная сила воли и если она решила сбросить вес, то будет "потеть в спортзале и голодать, но добьется результата".

На "марафон похудения" Устинова потратила три года. Татьяна пользуется время от времени несколькими жесткими диетами, которые помогают ей держать себя в форме. По словам самой Устиновой, на подобные достижения ее вдохновляли дети. Андрей Малахов продемонстрировал старые фотографии писательницы, на которых ее просто невозможно узнать.