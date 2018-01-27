Фото полуголой Мадонны с глазками-щелочками стало хитом

Популярная американская певица Мадонна выложила в Instagram удивительное фото. Снимок полуобнаженной почти 60-летней звезды с глазами-щелочками шокировал ее поклонников и набирает "лайки".

На фото Мадонна демонстрирует обновку - сумку известного бренда. На сумке изображена Мона Лиза Леонардо да Винчи. Артистка странно подписала фото: "До сих пор пускаю слюни по этой сумочке".

Скромностью артистка особо никогда не отличалась. Но это фото... Хотя некоторые поклонники назвали снимок певицы топлесс смешным. Кто-то написал, что "груди бабули смотреть не хочется". За сутки экстравагантное фото Мадонны набрало четверть миллиона кликов, как комплиментарных, так и осуждающих.

60 лет Мадонне исполнится в августе 2018 года.