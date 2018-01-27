Бывшему мужу Бузовой советуют сменить профессию, но главное - не начать петь

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов сейчас вместе с "Локомотивом" находится на сборах в Испании. Но как заявили несколько СМИ, продлевать контракт со спортсменом клуб не намерен. А болельщики вообще считают, что ему светит далеко не топовая команда.

И все потому что за последние 15 матчей, полузащитник смог забить всего один гол. Сейчас к нему "приклеилось" довольно обидное прозвище "Дима-рикошет". А вся его слава - это многочисленные амурные похождения, свадьбы и разводы, а вовсе не успешная игра. Многочисленные антифанаты настоятельно советуют спортсмену сменить профессию, главное – «чтобы не начал петь», смеются пользователи Сети. "Неужели Тарасову придётся работать? Он же к такому не привык", "Надеюсь петь он не начнет, пытаясь повторить успех Бузовой", "Все равно даже так плохо, как у его бывшей жены, не получится» - жестко комментируют один из постов Тарасова подписчики.

Также многие посмеялись над ростовской моделью Анастасией Костенко, которая поспешила с беременностью и замужеством, ведь теперь ее супруг может оказаться далеко не в Высшей лиге.