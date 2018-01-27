В сети разгорелись страсти вокруг бывшего священника, ставшего звездой "Дома-2" Вальтера Соломенцева. Бывший служитель церкви ушел от жены и детей и теперь тусуется в Москве, завел любовницу.

Жена бывшего священника пожаловалась телеведущему Андрей Малахову на то, что Вальтер оставил ее вместе с детьми в старом деревенском домишке с сортиром на улице. В доме есть печка, молодая женщина топит ее дровами. Иначе пол будет ледяным. Если бы не помощь деревенских жителей, жена священника с детьми сидела бы на каше и воде. А сам Вальтер уехал в Москву. 36-летняя Галина считает, что ее супруг заблудился, встречаясь с любовницей.

Соломенцев же утверждает, что его жена была женщиной легкого поведения. И теперь у нее есть любовник, она встречается с любовником, а в дом его не пускает.

Вальтер выкладывает свои похождения в соцсетях. И Галя видит все, что происходит с ее мужем. Галина познакомилась с любовницей бывшего священника. Недавно Вальтер уехал в Индию.

И оказалось, жена экс-священника беременна третьим ребенком. Она надеется, что супруг вернется к ней. Похоже, женщина хочет вернуть Вальтера любыми путями. Молится, надеется. Олеся Лисовская сообщила о расставании с Соломенцевым, а Галину назвала "религиозной фанаткой".

В Инстаграм Вальтер пишет: "Часто снится мне, что моя бывшая жена добровольно отказывается от детей и возвращает их мне. Молюсь Богу, чтобы эти сны стали реальностью!"