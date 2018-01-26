Анна Михалкова показала редкое фото с сестрой Надеждой

Дочери режиссера Никиты Михалкова Анна и Надежда не просто родные сестры, но и близкие подруги. Анна Михалкова опубликовала в Инстаграм фото с младшей сестрой. И в комментариях к снимку поклонники отметили: "Лучшие друзья это братья и сестры)) Всегда приятно, когда семья рядом)".

Сестры - актрисы. Видятся нечасто. У каждой своя семья, дети, работа. Но Анна и Надя очень трепетно относятся друг к другу и поддерживают в сложных ситуациях, - сообщает teleprogramma.pro.

Когда Надежда разводилась со своим мужем режиссером Резо Гигиенишвили, Анна поддерживала ее. "Отношения дали такую трещину – уже ничем не залатаешь… Они долго старались сохранить семью только ради детей", — рассказывал источник из окружения семьи Михалковых. Надо отметить, несмотря на пережитый развод, Михалкова-младшая совсем не унывает.

"Красавицы!", "Красотки", "Прекрасные сёстры!" - пишут поклонники в комментариях к фото.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)Янв 25, 2018 at 8:03 PST

Летом Надежда ездила на отдых вместе со своими племянниками, сыновьями Анны - Андреем и Сергеем в Испанию. 17 и 16-летние юноши отлично ладят со своей тетей, которая выглядит на некоторых кадрах их ровесницей. У Нади тоже двое детей от брака с Резо - дочь Нино и сын Иван.