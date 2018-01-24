Подруги-актрисы поздравили Екатерину Климову с юбилейным днем рождения

Актриса театра и кино Екатерина Климова 24 января отмечает юбилейный день рождения. Ей исполнилось 40. Подруги - актрисы Любовь Толкалина и Татьяна Лютаева поздравили Екатерину с праздником. Толкалина гордится, что дружит с Катей уже 15 лет. Актриса Екатерина Климова празднует юбилей

Толкалина выложила в Инстаграм фотографию с Екатериной и трогательно поздравила подругу: "С днем рожденья!!!! ура летай, как ракета и будь любима всеми без исключения!"

Любовь знает, что говорит, действительно, Катя Климова успевает все, учитывая, что у нее четверо детей. Четвертая дочка - Беллочка - еще совсем малышка. А старшая Лиза - подросток. Да и мальчикам - сыновьям - нужно уделять много внимания.

Климова не только играет в театре, но и снимается в кино.

"Дружба, длиной в 15 лет, нежность и уважение к тебе безграничны! С Днём Рождения, моя близкая и родная!" - поздравила Катю Татьяна Лютаева.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)Янв 23, 2018 at 3:14 PST

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva)Янв 23, 2018 at 3:14 PST

В театре на спектаклях, в которых играет Катя, зрители удивляются, неужели у этой молодой с необыскновенной стройной фигурой актрисы четверо детей?

Знаменитость не раз говорила, что у нее хорошая генетика, однако она много занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.