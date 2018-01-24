Юлия Савичева станет мамой двум ребятишкам
24 января 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Юлия Савичева несколько лет назад помогала детскому дому в ее родном городе Кургане и увидела снимки маленьких Саши и Кристины. Сердце "екнуло" и она решила, что станет помогать этим детям.
"Мальчику три года, а девочка постарше", – рассказала Юлия в интервью журналу Hello.
Юлия добавила, что оформила на Кристину и Сашу опеку, однако до сих пор не встретилась со своими подопечными. Как объяснила выпускница "Фабрики звезд" материнство заставило ее переосмыслить свое отношение к жизни. Как сказала Юлия, "теперь я верю только в одну истину — чужих детей не бывает".
В августе 2017-го Юлия Савичева и её супруг Александр Аршинов стали родителями впервые. У них родилась дочка Анна.