Стиль супруги Игоря Николаева привел в замешательство поклонников

Недавно супруга певца и композитора Игоря Николаева опубликовала на своей страничке в соцсети новый снимок. Стиль молодой матери привел большинство поклонников звездной пары в замешательство.

Фотография была сделана в Сингапуре, где Юлия Проскурякова в настоящий момент отдыхает вместе с мужем. Женщина выбрала для прогулок по городу обычные джинсы, яркую футболку с принтом и кеды. Многие фанаты отметили, что супруга Николаева выглядит очень молодо и естественно и подчеркнули, что смена прически и отсутствие челки ей очень подходят, передает URA.RU.

Некоторые, однако, заявили, что подобная одежда является безвкусной, не выглядит на Юлии хорошо и совершенно не соответствует ее статусу. Особенно острые на язык подписчики сообщили, что подобные футболки чаще носят дети. Проскурякова никак не отреагировала на критику.