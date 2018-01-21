В сети появились откровенные фото Лизы Боярской

В сети появились откровенные фото актрисы Елизаветы Боярской. Нежные и трепетные. Не пошлые. Как известно, Лиза Боярская достаточно закрытый человек. Она не только откровенные фото, даже обычные снимки показывает крайне редко.

Подход к Елизавете Боярской нашел питербургский фотограф Михаил Тарасов. Обычно он снимает ее как модель. Отметим, Боярская приняла участие в фотосессии у Тарасова, который снимает обнаженных женщин. "В очередной раз эта женщина меня и приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной, сексуальностью; и вдохновила, и ввергла в пучину сметения", - признался фотограф.

Тарасов откровенничает: "Лиза - шикарная женщина. Я умышленно не говорю - актриса, так как это для меня стоит на втором месте и является лишь вспомогалочкой в работе и общении".

Публикация от Mikhail Tarasov (@tarasovm)Янв 11, 2018 at 11:36 PST

Публикация от Mikhail Tarasov (@tarasovm)Янв 18, 2018 at 1:50 PST

Поклонники ошеломлены, какие красивые фото актрисы получились у мастера: "Просто ах! Свежа и весенне прекрасна!" "Божественно прекрасна".