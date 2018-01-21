Бузова отчиталась о дне рождения и о ночи с Тимуром Батрутдиновым

Телеведущая, начинающая певица и дизайнер Ольга Бузова отметила день рождения и сразу выложила в Инстаграм фотографии и видеозаписи со своего праздника. Получился настоящий отчет.

В свой день рождения Ольга находилась на острове Пхукет в Таиланде. Гости собрались в одном из ресторанов.

Тимур Батрутдинов, с которым у Оли якобы роман, подарил девушке ожерелье. Теледива показала фотографии целой комнаты, занятой букетами цветов. Сестра подарила Ольге дорогое украшение. Самым неожиданном поздравлением был утренний визит слоненка прямо на виллу Ольги.

Бузова признается, что ее подруги не спали ночами, что устроить ей сюрпризы.

Говорят, бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов хотел устроить свадьбу с Анастасией Костенко на день рождения бывшей. Но в его Инстаграм свадебных фото пока нет. Как поется в частушке: «Ты нашел, и я нашла, борьба за качество пошла»?

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Янв 20, 2018 at 12:16 PST