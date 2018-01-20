Как песня помогла сохранить личное счастье певицы Азизы

В телевизионном эфире певица Азиза вспомнила, как Вячеслав Добрынин помог ей обрести личное счастье. Тогда она рассталась с возлюбленным и очень переживала из-за этого. Именно новый шлягер известного композитора спас отношения популярной исполнительницы от краха.

Композитор и певица встретились на дне рождения Ларисы Рубальской. Вячеслав Добрынин, узнав, что Азиза рассталась с любимым человеком, подарил ей песню «Не забудь». «Там есть такие слова: «Не забудь, что есть обратный путь». И вот мой мужчина услышал эту песню, и все наладилось. Я до сих пор Славе благодарна», - рассказала Азиза. Сейчас певица абсолютно счастлива в отношениях. А Добрынин даже не знал, каков был его вклад в личную жизнь артистки.

Сам Вячеслав Добрынин может быть настоящим образцом для подражания - композитор уже более трех десятилетий счастлив рядом с женой Ириной, и до сих пор не устает признаваться супруге в любви. Много лет назад отношения влюбленных развивались очень стремительно, но композитор сразу понял, что хочет провести с этой женщиной всю оставшуюся жизнь, пишет Starhit.