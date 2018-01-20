Актриса Татьяна Веденеева рассказала, как пережила предательство и измену мужа

Татьяна Веденеева в начале 90-х годов на пике своей популярности бросила телекарьеру, выбрав новую семью. Она рассталась с любимой работой, покинула родину, потому что влюбилась. Бизнесмен Юрий Беганов, второй муж Веденеевой поставил ей условие: или слава и миллионы телезрителей или новая семья, дом во Франции и доля в бизнесе.

Татьяна выбрала семейное счастье, хотя многие говорили, что Веденеева променяла всенародную славу на деньги. Вместе с мужем и его двумя дочерьми от предыдущего брака она поселилась в роскошном доме на Лазурном берегу. Новая жизнь Веденееву вполне устраивала. Единственное, что омрачало их брак – отсутствие общих детей.

Через пятнадцать лет бсемейной жизни Татьяна и Юрий развелись и причиной стали не разные взгляды на жизнь, а другая женщина и ребенок. «Я знаю, что большинство женщин считают, что это не умно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», - рассказала Татьяна Веденеева.

Телезвезда рассказала, что она запретила себе ненавидеть мужа за его предательство, но пережить развод ей было совсем непросто. Однако бывшим супругам все же удалось стать друзьями. И помог пережить развод Татьяне ее сын от первого брака – Дмитрий. Именно он в сложный для матери период был рядом. «Мы с ним никогда ничего не обсуждали, но всегда интуитивно чувствовал, был рядом. Мог позвонить и сказать: «Пойдем в бар». И вот я со своим взрослым сыном шла в бар», - поделилась Татьяна.

После развода Веденеева стала часто бывать в России, и фактически вернулась, снова стала участвовать в телепроектах. Недавно купила дом в престижном районе Подмосковья и сейчас делает там ремонт.

В этом году Татьяне Веденеевой исполнится 65 лет, и она не исключает вероятности, что сможет еще раз выйти замуж, хотя признается, что мужчины боятся известных и самостоятельных женщин, таких как она, пишет издание "Взгляд".